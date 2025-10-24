5 Kişi Saldırdı! 11 Bıçak Darbesi...

Parkta tartıştığı 5 kişinin saldırısına uğrayan ve vücuduna aldığı 11 bıçak darbesiyle yaralanan İlyas Çar, tedavi altına alındı. Çar'ın telefonunu da gasbeden saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Aksaray'ın Bayram Baba Mahallesi'nde bir parkta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, İlyas Çar, parktaki tuvaletten çıktıktan sonra karşılaştığı 5 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, Çar'ı darbetti.Sonrasında Çar'ı 11 yerinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçtı.Kanlar içinde kalan Çar, yakındaki evine giderek yardım istedi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çar, polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı 5 kişiyle tartıştığı ve bu kişilerin kendisini darbedip, bıçakladıktan sonra cep telefonunu alıp kaçtıklarını öne sürdü.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.