Netanyahu’nun Türkiye paniği! Türk askerinin Gazze’ye girişini engelleme çabası

Geçtiğimiz günlerde Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer İsrailli üst düzey yetkililerle de görüşme gerçekleştirmişti.Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze planının ikinci aşamasına geçiş süreci ele alınmıştı.İsrail merkezli Kanal 12, Sky News Arabia'ya dayandırdığı haberinde görüşmenin perde arkasına ulaştı. Haberde, Siyonist lider Netanyahu'nun şimdiden Türk ordusunun Gazze'deki olası varlığını engellemek için çabalara giriştiği belirtildi.Kanal 12, Netanyahu'nun barış karşıtı tavırları nedeniyle Mısır İstihbarat Başkanı'nın ziyaretinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını vurguladı.Görüşmenin ardından, bir Filistinli kaynak taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.Filistinli kaynağa göre, Mısır güvenlik heyeti, Mısır ve Ürdün'de eğitilmiş Filistin güvenlik personelinin Gazze'ye girişine izin verilmesini talep etti. Ancak Netanyahu bu öneriyi tamamen reddetti ve geçiş sürecinde Gazze Şeridi'nde güvenlik ve istikrarı denetleyecek uluslararası görev gücüne Türkiye'nin katılmasına da karşı çıktı.Kaynak, Mısır heyetinin Gazze'nin geleceğinde Filistin Yönetimi'nin rolü konusunda bir anlaşmaya varılamadan İsrail'den ayrıldığını belirtti.Müzakerelere yakın bir Mısırlı kaynak, El-Arabi El-Cedid gazetesine yaptığı açıklamada, Reşad'ın İsrail ziyaretinin ABD ile koordineli şekilde gerçekleştiğini ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in ziyaretleriyle eş zamanlı olduğunu belirtti.Kaynağa göre bu temasların amacı, İsrail'i anlaşmayı uygulamaya zorlamak. İsrail'in, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere başlamak üzere Kahire'ye bir heyet göndermesi bekleniyordu ancak henüz bunu yapmadı.Mısırlı kaynağa göre, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması ve bu kararın esirlerin cenazelerinin teslim edilmesi meselesine bağlanması, arabulucular arasında öfkeye yol açtı. Aynı kaynak, Mısır ve Katar'ın İsrail'e, tüm ölü esirlerin teslim edileceğine dair açık güvenceler verdiğini, ancak bunun ancak sahadaki koşulların elvermesi ve Hamas'a gerekli ağır ekipmanların teslim edilmesi durumunda mümkün olacağını ifade etti.Dün ilk kez Türk ordusunun Gazze'ye olası konuşlanması hakkında konuşan Netanyahu, 'Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz.' ifadelerini kullanmıştı.