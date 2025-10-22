İsrail basını itiraf etti! “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor.İsrail gazetesi Maariv, ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD-100A radarının Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya entegre edilmesine yönelik haberde 'Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı: Amerikan F-35'lerini tehdit eden bir drone' başlığını kullandı.MURAD-100A-Bayraktar Kızılelma entegrasyonunu Türkiye'nin hava harp ve gözetleme alanında bağımsız bir güç olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Maariv, 'Ülkeyi gelişmiş güvenlik teknolojileri alanında küresel arenada lider bir oyuncu konumuna getiriyor.' ifadesini kullandı.MURAD-100A radarının İHA'lar ve savaş uçakları için özel tasarlanmış çok işlevli bir AESA (elektronik tarama dizisi) olduğunu belirten Maariv, şu ifadeleri kullandı:Radarın en önemli avantajı, mekanik hareket ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran ve 360 derecelik bir görüş alanında hızlı tarama sağlayan yönlendirme kabiliyetidir. Sistem, herhangi bir gecikme veya çalışma modu değiştirme ihtiyacı olmadan arama, izleme ve saldırı dahil olmak üzere birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebilir.Maariv radarın temel yetenekleri arasında çoklu hedef takibi, SAR radar görüntüleme, hareketli hedef tespiti, hassas menzil ölçümü ve gelişmiş haritalama yer aldığına dikkat çekerken 'ASELSAN'a göre GaN tabanlı tasarım, önemli ölçüde daha uzun tespit menzilleri ve elektronik karıştırmaya karşı artırılmış direnç sunarak, sistemi, Amerikan F-35 hayalet uçağında kullanılan dünyanın en gelişmiş muharebe radarlarından biri olan AN/APG-81'e gerçek bir rakip konumuna getiriyor.' dedi.Türk yetkililerin MURAD-100A'nın Kızılelma uçağına entegre edilmesini 'hava muharebesinde yeni bir otonomi dönemi' olarak nitelendirdiğine dikkat çeken Maariv, entegre radarla PT-5 prototipinin başarılı uçuşunun gerçek koşullarda çalışabilme yeteneğinin nihai bir teyidi olduğunu belirtti.Kızılelma'nın Türk kültüründeki temsil değerine de dikkat çeken İsrail gazetesi, 'Türkiye tarafından geliştirilen ilk insansız gizli uçak olan Bayraktar KIZILELMA, hava muharebesi, hassas saldırılar ve düşman hava savunmasının bastırılması (SEAD) gibi karmaşık görevler için özel olarak tasarlanmıştır.' ifadelerini kullandı.