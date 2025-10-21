Yasa Dışı Bahis Operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis ile mücadelesi kapsamında yürüttü soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalarda,2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bahis sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıylapara transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira tutarında para gönderildiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; 14 ve 9 kişilik iki ayrı grubun iştirak halinde hareket ettiği tespit edildi. 14 kişilik grubun toplam işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625TL olduğu., 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL olduğu ve ayrıca 1 kişinin toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL olduğu tespit edildi.Toplamda 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacminin olduğu kaydedilen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesi ile yapılan operasyonel faaliyet kapsamında 24 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.Operasyonun ardından Başsavcılık, 'Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz 20'li yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, Devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.' açıklamasında bulundu.