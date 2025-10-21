PR ödemeleri iddianamede: Rıza Akpolat CHP yandaşı medya ve gazetecilere para akıtmış

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ile suç örgütü elebaşı olduğu değerlendiren Aziz İhsan Aktaş'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmaları istendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'suçtan zarar gören', 19 kişi 'mağdur', 40'ı tutuklu 200 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 42 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 4 farklı fiilden 'edimin ifasına fesat karıştırma', 5 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 21 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'rüşvet verme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'gerçeğe aykırı fatura düzenleme' suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın 'suç örgütüne üye olma', 26 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 3 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 19 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'rüşvet alma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi istendi.CHP'li eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Halk TV, KRT ve TELE1 gibi televizyonlara, Nevşin Mengü, Altan Sancar ve İsmail Küçükkaya isimli gazetecilere PR kapsamında ödemeler yaptığı iddianamede yer aldı.İddianamedeki bahse konu kısımda şu ifadeler yer aldı:'Şüphelinin belediyenin yetki ve imkanlarını kullanarak elde ettiği haksız kazancı kendisi ve akrabalarının zenginleşmesi için kullanması dışında siyasi emelleri kapsamında kullandığı görülmüştür. Bu kapsamda bazı gazetecilere, tv kanllarına pr' ını yaptırdığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun OKAKIN, parti meclisi üyeleri Sinem KIRÇİÇEK, Emin Umut DİKİLİ, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri Esra YENİDÜNYA, İlker ULUER, Ataman Doğa KIROĞLU, Fahrettin ÇIRAK gibi kişilere bazı belediye çalışanları/şoförler aracılığıyla düzenli para gönderdiği tespit edilmiştir. Şüphelinin 2023 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Seçimi ve 2024 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı' nda eski Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU ve onun gösterdiği aday Cemal CANPOLAT' in seçilmemesi noktasında parti üye ve delegelerine maddi çıkar sağlayıp oy tercihlerini değiştirdiğine ilişkin iddialar hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların yürütüldüğü bilinmektedir.Şüphelinin haksız kazançla aile bireylerini, akrabalarını, belediye çalışanlarını, arkadaşlarını ve bazı siyasi kişileri lüks tatillere götürdüğü, uçak biletlerini aldığı, çeşitli kalemlerde ödemelerini yaptığı tanık Durmuş YILDIRIM ve şüpheli Ozan İŞ' in sunduğu, Rıza AKPOLAT' ın özel kalemi şüpheli Emirhan AKÇADAĞ' ın tutuğu listeden görülmüştür. Uçuş kayıtlarının yer aldığı listede sadece 26.02.2024-19.08.2024 tarihleri arasında acentelere 633.000 dolar ödendiği anlaşılmıştır.Listede adları yazan KRT TV, Ömer ÇELİK (Rıza AKPOLAT' ın eski koruması, belediyeden uzaklaştırılmasına rağmen maaşı, çocuklarının özel okul ücretleri, ev kirası ödenmiştir) para verildiğini doğrulamıştır. Yine uçak biletlerine, otel konaklamalarına ilişkin kayıtlar sabit olup bu bakımdan Emirhan AKÇADAĞ tarafından tutulan listenin doğru olduğu anlaşılmıştır.Halk TV, KRT ve TELE 1 gibi televizyonlara, İsmail KÜÇÜKKAYA, Nevşin MENGÜ, Altan SANCAR (İletişim, Politikyol) isimli gazetecilere pr kapsamında ödemeler yapıldığı görülmüştür.