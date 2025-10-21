O Ürünü Kullanıcılar Tasarlayacak!

Google, Pixel 11 de dahil gelecekteki donanımlarını geliştirmek için en sadık kullanıcılarından yardım istiyor. “Pixel Superfans” olarak bilinen özel hayran grubu için yeni bir program duyuruldu. Şirket, bu program aracılığıyla yeni cihazlar hakkında doğrudan geri bildirim toplamayı amaçlıyor. Seçilen kullanıcılar, Google'ın “Güvenilir Test Kullanıcısı” (Trusted Tester) programına dahil edilecek.Bloomberg tarafından bildirildiğine göre, Google bu özel program için sadece 15 Pixel Superfan arayışında. Davet edilen bu 15 kişi, piyasaya sürülmemiş Pixel donanımlarını test etme fırsatı yakalayacak. Bu test kullanıcılarının yapacağı geri bildirimlerin, gelecekte göreceğimiz Pixel 11 serisi gibi cihazların şekillenmesine doğrudan yardımcı olabileceği belirtiliyor.Bu, Google'ın Superfan grubundan yardım istediği ilk deneme değil. Geçtiğimiz bahar aylarında da Pixel 10 için benzer bir çaba olmuştu. O dönemde şirket, 25 hayranını bir cihaz deneyimleme etkinliğine davet etmişti. Ancak o etkinlik planlandığı gibi gitmedi ve ertelendi. Etkinlik, Pixel 10 lansmanından sonraya kalınca “erken erişim” anlamını yitirmişti.Google şimdi bu fikri tekrar hayata geçiriyor ancak daha küçük ve daha özel bir grupla. Bu yeni 15 kişilik ekip, “Güvenilir Test Kullanıcısı” programının bir parçası olacak. Bu, seçilen kişilerin daha da ayrıcalıklı bir konumda olacağı anlamına geliyor. Şirket, görünüşe göre daha odaklı bir geri bildirim süreci hedefliyor.Bu gelişme, Pixel 11 hakkında erken sızıntı beklentilerini artırabilir. Ancak bu programdan büyük ve detaylı sızıntıların çıkması beklenmiyor. Google, katılan 15 kullanıcının tamamına katı bir Gizlilik Sözleşmesi (NDA) imzalatmaya niyetli. Ayrıca, grubun bu kadar küçük olması, olası bir sızıntının kaynağını tespit etmeyi çok kolaylaştıracaktır.Pixel 10 ve Pixel 10 Pro Fold gibi cihazların piyasaya sürülmesinin hemen ardından gözler yeni modellere çevrildi. Ancak bu özel programa katılım herkes için mümkün değil. Pixel Superfans grubu, Android akıllı telefon meraklılarından oluşuyor ve basın mensuplarının bu gruba katılmasına izin verilmiyor.