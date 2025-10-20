Koç Holding’e Bağlı Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı.Murat Tomruk'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin “kent uzlaşısı” kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, 30 Ekim'de “PKK/KCK terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Özer, aynı zamanda ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.Bu süreçte ikinci operasyon ise Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “Aziz İhsan Aktaş liderliğinde belediyelere rüşvet karşılığı ihale organizasyonu yapıldığı” iddiasıyla başlattığı soruşturmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Akpolat ve belediye yöneticilerinin “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Rıza Akpolat, 17 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Soruşturmalar kapsamında otellerde yapılan gizli ihale görüşmeleri, bavul ve baklava kutularıyla taşınan rüşvet paraları ile ilgili yeni deliller ortaya çıktı.Çok sayıda ismin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafta bulunduğu dosyada, bugüne kadar 17 CHP'li belediye başkanının çeşitli suçlardan tutuklandığı belirtildi.İstanbul merkezli olarak başlayan operasyonların, Antalya, Adana, Manavgat ve Adıyaman gibi CHP'li belediyelere de sıçradığı kaydedildi.