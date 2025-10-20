Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

WhatsApp, grup sohbetlerinde iletişimi daha etkili hale getirecek yeni bir özelliği test ediyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının Android 2.25.30.12 beta sürümünde “Mention All” (Herkesten Bahset) adıyla ortaya çıkan bu özellik, tüm grup üyelerinin tek bir etiketle bilgilendirilmesini sağlıyor.“@everyone” Yerine “@all”WhatsApp, başlangıçta “@everyone” olarak planladığı bu özelliğin adını daha sade hale getirmek için “@all” olarak değiştirdi. Yeni etiket sayesinde kullanıcılar, grup içinde önemli duyurular, hatırlatmalar veya bilgilendirmeleri hiçbir üyenin gözünden kaçırmadan paylaşabilecek.Yeni sistemde grubun büyüklüğüne göre farklı kurallar uygulanacak.Küçük gruplarda tüm kullanıcılar “@all” etiketini kullanabilecek. Ancak 32'den fazla katılımcısı olan büyük gruplarda bu özellik yalnızca grup yöneticilerine açık olacak.Bu sınırlama, gereksiz bildirimlerin önüne geçerek grup sohbetlerinin düzenini korumayı amaçlıyor.WhatsApp, kullanıcıların bu toplu bildirimleri almak istememesi durumunda “@all” etiketini kullanan kişileri sessize almasına da izin verecek. Böylece kullanıcılar, istemedikleri toplu bildirimlerden rahatsız olmadan grupta kalabilecekler.“Herkesten Bahsetme” (Mention All) özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve yalnızca WhatsApp'ın beta programında test ediliyor. Özellik, test sürecinin tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulacak.