Ali Mahir Haddini Aştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerine devam ediyor. Bu kapsamda 39. Olağan Bursa İl Kongresi, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kongreye, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı. Başarır, kürsüde partililere hitap ederken sert ifadeler kullandı.Başarır konuşmasında iktidara yüklenerek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.Sözleri sırasında kullandığı bazı ifadeler dikkat çekti:“Tutuklansak da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de, tehdit edilsek de; çatlasa da, patlasa da, beyefendi çıldırsa da, kudursa da, ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de.”Konuşmasının devamında Başarır şu ifadeleri kullandı:“Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi.”CHP'li Başarır'ın bu sözleri, salondaki partililer tarafından alkışlarla karşılanırken, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Kullanıcılar, Başarır'ın açıklamalarının siyasi nezaket sınırlarını aştığını savundu.