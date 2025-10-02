  • USD: 41,53 - 41,60
  • EURO: 48,80 - 48,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Viranşehir 2 otomobil çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç sürücü Emircan Şavli hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ekleme: 2.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 2.10.2025 - 12:42 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Viranşehir 2 otomobil çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybettiOlay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi TOKİ mevkisinde bulunan alternatif yolda yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil Emircan Şavli'nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Viranşehir 2 otomobil çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Emircan Şavli, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı.