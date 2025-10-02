Ölümlü Kazanın Para Cezasına 10 Taksit!

2023 yılında tatil için Kazakistan'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 38 yaşındaki Aliya Kulmagambetova, D400 kara yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek isterken Fatma E.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kulmagambetova'nın cenazesi ülkesine gönderildi.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatma E., ifadesinde Kulmagambetova'nın kulağında kulaklık bulunduğunu, korna çaldığını duymadığını, frene basmasına rağmen aracın durmadığını öne sürdü. İfadesi sonrası serbest bırakıldı.Olay yerinde yapılan incelemede araca ait 48 metrelik fren izi tespit edildi. Bilirkişi raporunda Aliya Kulmagambetova'nın kusursuz, sürücü Fatma E.'nin ise yüzde 100 kusurlu olduğu belirlendi.Kazadan sonra Kulmagambetova'nın annesi Dariga Daumbayevna, ilk duruşmada Fatma E.'yi affedebileceğini söylemesine rağmen, sanığın başsağlığı dilemediğini, üstelik olaydan kısa süre sonra sosyal medyada eğlence videoları paylaştığını belirterek cezalandırılmasını istedi.2 yıl süren yargılama sonunda Alanya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Fatma E.'yi “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İndirimle 2 yıl 1 aya düşürülen ceza, 30 bin 400 TL adli para cezasına çevrildi. Cezanın 10 taksitte ödenmesine, ayrıca sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konulmasına karar verildi.Ailenin avukatı Ali Şan, verilen kararın vicdanları yaraladığını belirterek, “Bilirkişi raporlarında tüm kusurun sanığa ait olduğu açıkça ortaya kondu. Ancak sonuçta bir insanın hayatı 30 bin 400 TL'ye indirgenmiş oldu. Bu kararın emsali yok, istinafa taşıyacağız.” dedi.Kızını kaybeden Dariga Daumbayevna ise, “Bir insanın hayatına 30 bin 400 TL değer biçildi. 2 yıllık dava boyunca sanıktan tek bir başsağlığı bile almadık. Adil bir karar için davayı istinafa götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.