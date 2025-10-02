Gazze'ye Ulaşan İlk Gemi Ele Geçirildi!

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere İsrail tarafından baskın düzenlendi ancak Mikeno Gemisi, Gazze sınırına ulaşmayı başardı. Gelen son gelişmeye göre ise İsrail'in gemiyi ele geçirdiği bildirildi.

İsrail ablukasını kırmak üzere Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yol almaya başladı.Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere, İsrail baskın düzenledi.Ancak tüm baskınlara rağmen filoda yer alan Mikeno Gemisi, Gazze sınırlarına ulaşmayı başarmıştı.Gelen son bilgilere göre, Mikeno Gemisi, İsrail tarafından ele geçirildi.Ayrıca Gazze'ye ilerleyen filoda yer alan 37 Türk aktivist ise alıkonuldu.İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait Fair Lady teknesine saldırıyor.Tekneyle iletişim tamamen kesildi.İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.