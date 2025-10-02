CHP’de meydan harbi! Kongreler savaş alanına döndü yumruklar konuştu

Bir yandan şaibeli kurultay davası, diğer yandan belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk iddialarıyla boğuşan CHP'de kongreler takvimi gergin geçiyor.13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimlerindeki kavgalar, hakaretler, usulsüzlük iddiaları ve yüzde 25 bandında kalan ilgisizlik gündeme oturmuştu.7 Eylül'de tamamlanan seçim süreci boyunca; Samsun, İzmir, Afyon, Tunceli ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirde yumruklar havada uçuştu. 13 Eylül'de başlayan ilçe kongreleri de yine benzer görüntülere sahne oldu.YİNE YUMRUKLAR KONUŞTUSon günlere damga vuran Kocaeli Başiskele İlçe Kongresi'nde, başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde arbedeye dönüştü.Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada partililer, güçlükle sakinleştirildi. Delegeler birbirlerine dakikalar boyu ağza alınmayacak küfürler etti.'PARTİNİN EN BÜYÜK HIRSIZI'Çorum'daki Merkez İlçe Kongresi'nde de ortalık karıştı. Kongreye, eski il başkanı Gazi Özkubat'ın sözleri damga vurdu. Kişisel hırsların partiyi huzursuzluğa sürüklediğini vurgulayan Özkubat'ın konuşması sertleşince tansiyon da yükseldi.Bir partilinin kendisine tepki göstermesine sinirlenen Özkubat, 'Bu adam Çorum'un en büyük hırsızı, partinin de en büyük hırsızıdır' diyerek gerginliği zirveye çıkardı.POLİS ZOR AYIRDICHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde ise bir partilinin, Gürsel Tekin'i destekleyenlere yönelik sert sözleri sebebiyle kavga çıktı. Kongre salonu bir anda karışırken, iki grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı.Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yaptığı Bağcılar İlçe Kongresi'nde de yumruklar konuştu. Genel merkez kanadı ile muhalif grup arasındaki arbedeye yine polis ekipleri müdahale etti.SIRA İL KONGRELERİNDECHP'de 5 Ekim tarihinde tamamlanacak olan ilçe kongrelerinin ardından, 11 Ekim Cumartesi günü il kongreleri başlayacak.Yine bu süreçte de birçok ilde genel iki cephe arasında sert tartışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.