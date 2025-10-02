3 Yıl Boyunca Tekti! Şimdi 32 Arkadaşı Var...

Van'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin 15 hane ve 90 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulun tek öğrencisi olan Hasret Aydın, 3'üncü sınıfa kadar burada eğitim gördü.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretli atanan öğretmen Şahin Aydın, ilkokul 3'üncü sınıfa kadar Hasret'e eğitim verdi.Baba Ramazan Aydın, doktor olmak isteyen kızı Hasret'in daha iyi bir eğitim alması için İpekyolu ilçesinde ev kiralayıp, buraya taşındı.Aydın kızı için nakil başvurusu yaparak, Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'na kaydını yaptırdı.3 yıllık yalnızlıktan kurtulup sınıfta arkadaşlarıyla bir arada eğitim görmenin mutluluğunu yaşayan Hasret, sınıf öğretmenin akıllı tahtada kendisine sorduğu sorulara heyecan içinde cevap veriyor.3 yıl boyunca tek başına eğitim gördüğünü anlatan Hasret Aydın, 'Şimdi yeni okuluma geldim. Burada arkadaşlarımla bir arada olduğum için çok mutluyum. Mezra okulundayken tek başımaydım, bazen çok sıkılıyordum.Yeni okulumda arkadaş edindim. Yeni sınıfımda öğretmenimin anlattığı dersleri önce dinliyorum sonra bana soru sorduğunda akıllı tahtada cevap veriyorum.Teneffüslerde ise arkadaşlarımla okul önünde oyun oynuyoruz. Ben onlara, onlar da bana alıştı' dedi.Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen ise daha önce eğitim gördüğü mezradaki okulun tek öğrencisi olan Hasret'in artık arkadaşlarıyla eğitim gördüğünü belirterek, 'Hasret, tek derslikli okuldan nakil başvurusu ile bize geldi. O yüzden kendisiyle uyum sürecini başlattık. Oryantasyon döneminde kendisiyle çalıştık. Gayet güzel uyum sağladı. Hatırlıyorsanız, o zaman hiç arkadaşım yok demişti.Tek başımayım demişti. Ama şimdi 32 kişilik bir sınıfta ders görüyor. Uyum sürecini de çok güzel atlattı. Maşallah çok zeki bir kızımız.Şu an güzel bir şekilde hala takip etmeye devam ediyoruz kendisini. Arkadaşlarıyla zaman zaman oyun da oynuyor. Dersleri gayet hızlı öğreniyor ve hızlı bir şekilde akranlarına yetişmeye çalışıyor' diye konuştu.