Avrupa'da Kriz! Üşüyorlar!

Avrupa Komitesi’nin “Avrupa Bölgeleri ve Şehirlerinin Durumu 2025” raporuna göre, Avrupa Birliği’nde 47 milyon kişi evini yeterince ısıtamıyor. Artan enerji maliyetleri ve iklim politikalarındaki eşitsizlikler, sosyal kırılganlığı derinleştiriyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 47 milyon kişinin evini yeterince ısıtamadığı bildirildi. Artan enerji maliyetleri ve iklim politikalarındaki eşitsizliklerin, enerji yoksulluğunu derinleştirerek sosyal kırılganlığı artırdığı belirtildi.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen “Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası” kapsamında yayımlanan Avrupa Komitesi'nin “Avrupa Bölgeleri ve Şehirlerinin Durumu 2025” raporu, enerji dönüşümünün merkezinde yer alan bölgelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığına dair çarpıcı veriler ortaya koydu.Rapora göre, enerji yoksulluğu son beş yılda keskin biçimde artarken, özellikle kırsal ve düşük gelirli kesimlerde enerji maliyetleri “sosyal kriz” seviyesine ulaştı.Raporda ayrıca, enerji dönüşümünün yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal bir adalet sorunu haline geldiği vurgulandı. Uzmanlar, Avrupa genelinde sürdürülebilir enerji politikalarının sosyal etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.