Sağanak Yağmur Ve Sis! Meteoroloji Uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.°C, 19°CParçalı ve az bulutlu°C, 24°CParçalı ve az bulutlu°C, 24°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu7°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.°C, 21°CParçalı bulutlu°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 21°CParçalı ve az bulutlu°C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 24°CAz bulutlu ve açık°C, 26°CAz bulutlu ve açık°C, 24°CAz bulutlu ve açık°C, 25°CAz bulutlu ve açık