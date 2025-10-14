Eski Bakan'ın Gülünç Sözleri! ' Gazze'deki Barışta CHP'nin Payı Var'

Gazze'de, Türkiye'nin de öncülüğünde bir ateşkes imzalandı.İsrail'in uyguladığı soykırımı tüm dünyaya duyuran ve Gazze'deki masumları yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin sağlanmasına da katkı verdi.Bu kapsamda da Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde, 20'den fazla dünya lideri bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı imzaladı.Ancak eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Gazze'de ateşkesin CHP'nin payı olduğunun altını çizdi.TYT Türk ekranlarında Nuray Başaran'ın konuğu olan Karayalçın, Gazze'de ateşkes imzalanmasında CHP'nin ve Özgür Özel'in payı da olduğunu söyledi.Bu sözlere Nuray Başaran ise ne diyeceğini bilemedi ve şaşkınlıkla dinledi.Karayalçın ise sözlerini şöyle sürdürdü;Ateşkeste CHP'nin de payı olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle Sosyalist Enternasyonal'ın harekete geçirilmesi açısından Genel Başkanımızın çok ciddi çabaları oldu.İstanbul'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısında ben de vardım, rahmetli Altan Öymen vardı, Hikmet Çetin vardı. Orada da gözleme olanağını buldum.Sosyalist Enternasyonal Başkanı aynı zamanda İspanya Başbakanı biliyorsunuz. Sanchez baştan itibaren bu konuda çok yüksek bir duyarlılık sergiledi.Sayın Cumhurbaşkanı Sanchez'in bu tavrını memnuniyetle, takdirle karşıladığını da ifade etmişti. Sanchez'in o tavrının altında kendi partisinin değerlendirmesi var.Ama Genel Başkanımızın bizim de şahit olduğumuz Sosyalist Enternasyonal'deki ısrarına da bir miktar pay vermemiz gerekiyor.