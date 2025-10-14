Açtığı Canlı Yayın Kendini Ele Verdirtti...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube koordinesinde aranan şahısların yakalanması için özel ekip kuruldu.Yürütülen kapsamlı çalışmalarda yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için evine birçok kez operasyon düzenlendi.Şahsa ulaşılamaması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı.R.İ.'nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan ekipler TikTok paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, R.İ.'nin canlı yayın açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi.Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan ekipler yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.'yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı.R.İ., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.