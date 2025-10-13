Pitbull Dehşeti! Sahibine Saldırdı...
Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı. Adamın kolunu ısıran köpeğe bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi yanında pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü sırada köpeğinin saldırısına uğradı.
Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırdı.
SU DÖKEREK MÜDAHALE ETTİLER
Adamın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti.
Tüm çabalara rağmen köpek adamın kolunu bırakmadı.
BİR SÜRE SONRA KÖPEKTEN KURTULDU
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Acılı adam bir süre sonra kolunu köpekten kurtardı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, köpek de ekiplerince yakalandı.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
