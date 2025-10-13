  • USD: 41,64 - 41,71
Pitbull Dehşeti! Sahibine Saldırdı...

Bahçelievler'de pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı. Adamın kolunu ısıran köpeğe bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağızlıksız olan köpek, sahibinin kolunu ısırdı.

SU DÖKEREK MÜDAHALE ETTİLER

Adamın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti.

Tüm çabalara rağmen köpek adamın kolunu bırakmadı.

BİR SÜRE SONRA KÖPEKTEN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Acılı adam bir süre sonra kolunu köpekten kurtardı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, köpek de ekiplerince yakalandı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.