ABD’li istihbaratçıdan olası savaş senaryosu! Türkiye İsrail'i yok edebilir

Eski istihbarat subayı Scott Ritter, katıldığı bir YouTube programında Türkiye ile İsrail arasında çıkabilecek bir askeri çatışmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ritter, 'Türkiye ulusal egemenliğine önem veren bir ülke. Türk ordusu çok güçlü. İsrail bir Türk birliğine saldırırsa bu doğrudan savaş ilanı demektir.' ifadelerini kullandı.Ritter, İsrail için en kritik tehdidin İran değil Türkiye olduğunu savundu. Tel Aviv yönetiminin bu yüzden Suriye'de bir 'tampon bölge' oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. 'İsrailli yetkililer bunun farkında. Eğer Türk kuvvetleri güneye inseydi ve coğrafi boşluk kalmasaydı, İsrail ile Türkiye arasında askeri çatışma ihtimali çok daha yakın olurdu' diye konuştu.Eski subay, olası bir çatışmanın Tel Aviv açısından yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı: 'Türkiye, İsrail'in öylece bombalayıp çekip gideceği bir ülke değil. Böyle bir saldırı İsrail açısından felaketle sonuçlanacak bir tırmanışa yol açar.''Türkiye'yi İsrail için İran'dan daha tehlikeli kılan faktörler nelerdir?' sorusuna Ritter, 'Öncelikle Türkiye bir NATO üyesi. Avrupa Birliği ile derin bağları var. Ordusu büyük, aynı zamanda NATO ordusu. İşleyen Batı tarzı bir demokrasisi var. İsrail'in, ABD'nin NATO müttefiki olan bir ülkeyle çatışabileceği ve bunun ağır sonuçlar doğurmayacağı fikri çok tehlikeli. Türkiye kararlı biçimde çatışırsa, İsrail de çatışır ama bu savaş İsrail'in yok olmasıyla sonuçlanabilir. Türkiye, İsrail'i fiziksel olarak yok etme kapasitesine sahip. Bu, İsrail'in mutlaka hesaba katması gereken bir şeydir' yanıtını verdi.