'Felaket Senaryosu Çöptür'...Şener Üşümezsoy Net Konuştu!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmaya dayanan, depremlerin batıdan doğuya göç ederek İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir sarsıntıyı tetikleyeceği iddiasına sert çıktı. Özellikle 'Adalar Fayı'nın ölü olduğunu' belirten Üşümezsoy, 'Felaket senaryosu çöptür' diyerek bu iddiaları reddetti ve İstanbul için asıl riskin o bölgelerde olabileceğine ve maksimum 6.5 büyüklüğünde olabileceğini savundu. İşte detaylar...Amerikan New York Times (NYT) Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki bir çalışmayı temel alan analiz, Marmara Denizi'ndeki fay hareketliliğine dair endişe verici uyarılarda bulunarak İstanbul için 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem riskine dikkat çekti.NYT'nin analizine göre, peş peşe gelen orta şiddetli depremler Ana Marmara Fayı üzerinde 'kilitli' bir bölüme doğru ilerliyor ve Nisan 2025'te hissedilen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı bu zincirin son halkası. University College London'dan sismolog Stephen Hicks, 'İstanbul adeta nişan alınmış durumda' sözleriyle tehlikenin boyutunu vurguladı. Çalışma, fayın 15–21 kilometrelik bu kilitli bölümünde gerçekleşecek bir kırılmanın yıkıcı bir deprem yaratma potansiyeli taşıdığını iddia ediyor.Tanınmış deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu 'felaket senaryosuna' sert bir dille karşı çıktı. Üşümezsoy, Science makalesinin Marmara'nın jeolojik gerçeklerine aykırı olduğunu belirterek, Alman araştırmacıların yıllardır İstanbul üzerinde 'spekülatif bir korku iklimi' oluşturduğunu öne sürdü.Prof. Dr. Üşümezsoy, özellikle büyük deprem beklenen ve makalede kilitli segment olarak bahsedilen Adalar Fayı'nın aslında aktif olmayan, ölü bir fay olduğunu iddia etti. Üşümezsoy, 'Haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilmemektir. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı,' diyerek 'Düz Mantıkla Bilim Olmaz' eleştirisini yöneltti.Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı bulunmadığını vurguladı. Üşümezsoy'a göre, batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar bölgesinde bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma mevcut değil. Bu nedenle, İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisinin bilimsel olmadığını ve Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmadığını savundu.Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara'daki tek riskli bölgenin Kumburgaz sırtındaki o küçük segment olduğunu belirtti. Ancak bu segmentin bile kırılması durumunda maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Marmara Denizi'ndeki deprem riski ve fayların durumu hakkındaki bilimsel tartışmaları yeniden alevlendirirken, kamuoyunun merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.