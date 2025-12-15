CHP'de Eleştiriye Tolerans Yok!

CHP'de genel merkez ile muhalif kanat arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Parti yönetiminin, adı iddianamelere karışan yolsuzluk şüphelilerini sorgusuz sualsiz savunmaya çalışmasına tepkiler sürüyor.Kısa süre önce CHP lideri Özgür Özel'e mektup yollayan 10 vekil, 'Yolsuzlardan arının' çağrısı yaparak gündeme oturmuştu. Söz konusu 10 vekil arasında Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da bulunuyordu.Sürecin ardından parti yönetimini eleştirmeye devam eden Çakır hakkında disiplin süreci başlatılmış, bu durum üzerine kendisi vakit kaybetmeden istifasını açıklamıştı.Edinilen bilgilere göre parti yönetimi bundan sonraki süreçte, kendi belirledikleri politikaları sorgulayan ve medya önünde eleştirilerini dile getiren isimlere yönelik daha katı yaptırımlar uygulayacak.39. Olağan Kurultay ile muhalif kanadın etki alanını daha da daraltan CHP yönetiminin, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve söz konusu mektuba imza atan 9 vekili daha yakın takibe aldığı öğrenildi.Mektup hamlesiyle genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan söz konusu vekiller; Deniz Demir, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Gamze Akkuş İlgezdi olarak sıralanıyor.Partili kurmayların bir süredir 9 vekilin demeçlerini incelemeye aldığı, bundan sonraki süreçte de yakın takibin süreceği aktarıldı. Öte yandan CHP içerisindeki muhalif vekillerin bu grup ile sınırlı olmadığı, sessiz isimlerle birlikte sayının 25'e kadar çıkabileceği savunuluyor.Genel merkez kanadının yeni dönemde, yolsuzluk soruşturmaları ile mutlak davasına yönelik iddiaların araştırılmasını savunan demeçlere sıfır toleransla yaklaşacağı ve kendilerinin onaylamadığı yayın organlarına demeç veren isimlere de yaptırım uygulama kararı aldığı öne sürülüyor.Bu kapsamda gerekli görülen durumlarda hızla disiplin süreçlerinin başlatılacağı bildirildi. Özgür Özel ise 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada yeni döneme ilişkin net mesajlar vererek, 'CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak' ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan CHP'de dün gölge kabine de açıklandı. Başarısız görüntüsüyle eleştirilerin odağında olan ve son kurultaydaki tüzük değişikliği ile MYK'dan ayrılan gölge kabine, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet yürütecek.Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek için açılan ofiste çalışacak gölge bakan sayısı 18 olarak açıklandı. Ofisin genel koordinatörü Bülent Tezcan oldu. Emine Uçak ve Ece Güner de koordinasyon kurulunun diğer üyeleri olarak belirlendi.Açıklanan gölge kabinede 2 ismin PM dışından olması dikkat çekti. Bu kapsamda Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atila Kezek ve Tarım Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu oldu.Enerji Politikaları Kurulu Başkanı eski İYİ Partili Ümit Özlale olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Politikaları Kurulu Başkanı olarak eski Gelecek Partili Kerim Rota'nın atandığı görüldü. Gölge kabinedeki her ismin altına birer politika kurulu da oluşturuldu.