Temelleri Berat Albayrak Döneminde Atılmıştı! Muhalefet Engellemek İstemişti...

Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok stratejik alanda kullanılan ve yeni dünya düzeninin vazgeçilmez madeni olan nadir toprak elementlerinin (NTE) varlığı muhalefetin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.CHP başta olmak üzere muhalefet partileri bir yandan 'NTE'ler ABD'ye satılacak' yalanını ortaya atarken diğer yandan CHP'nin idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin madenlerin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek için dava açtığı öğrenildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, NTE alanında ilk adımlarını atmıştı.AK Parti hükümeti döneminde keşfi yapılan NTE'lerin ekonomiye kazandırılması için tesis yapılması konusunda CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık koltuğunda oturduğu yaptığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 2020'de olumsuz görüş bildirildiği, 2021'de ise tesis aleyhinde dava açıldığı öğrenildi.SABAH'ın ulaştığı dava dilekçesinde Eskişehir Beylikova'da kurulması planlanan zenginleştirme tesisi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun iptal edilmesi talebinde bulunulduğu görülürken, gerekçede ise 'projenin kamu düzeni ve kamu yararına aykırı' olduğu gibi tamamen akıl tutulması ifadelere yer verildiği belirlendi.Ayrıca bölgedeki NTE'lerin çıkarılma aşamasında radyoaktif kirliliğe sebep olacağı gibi hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan iddiaların yayılmaya çalışıldığı görüldü.Belediye adına yazılan kurum görüşünün altında ise dönemin belediye genel sekreteri şimdinin ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin imzasının bulunduğu görüldü.Ünlüce'nin kurum görüşünde tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin olmayan radyasyondan etkilenebileceği yönünde görüş sunduğu görüldü.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki 500 milyar-1 trilyon dolar değerindeki NTE'leri çıkarmak için Ukrayna'yı anlaşma yapmaya zorladığı geleceğin madenlerinde, Türkiye kritik bir öneme sahip.Çin'deki Bayan Obo sahasındaki 800 milyon ton NTE rezervinin ardından 694 milyon ton rezervle dünyanın en büyük ikinci rezervi Eskişehir Beylikova'da keşfedilirken, cevher sahasında yapılan ilk çalışmalar lantan, seryum, neodimyum, praseodimyumun üretilebilir düzeyde olduğunu ortaya koydu.Muhalefetin tüm engelleme girişimlerine rağmen 18 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllık 1200 ton cevher işlenecek Eti Maden Pilot Üretim Tesisi devreye alınırken 2026'da ise endüstriyel tesisin temelleri atılacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin madenler karşısında sergilediği tutumu daha önce şu sözlerle özetlemişti: 'Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.Önce maden tetkik arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar. Denklem aslında çok basit; mümkünse engellemek değilse itibarsız hale getirmek. Nadir toprak elementleriyle ilgili yaşananlar da budur.'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise muhalefetin daha önce kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı 'NTE'ler ABD'ye satılacak' yalanıyla 'siyasi kaynakçılık' yaptığını ifade etti.Bayraktar, 'Muhalefet NTE'ler konusunda yeni bir uygulamaya geçti. Bu yöntemin adı 'Siyasi kaynakçılık.' Hani sırayı görüp araya girmeye çalışanlar olur ya... Bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor.'NTE'leri kimseye sattırmayız' deyip bu konuda mitingler düzenliyor, kanun teklifi sunup güya ön alıyorlar. Biz burada 10 yıl boyunca 125 bin metre sondaj yaptık. 59 binden fazla numune analiz etmişken, sizin tüm engellemelerinize rağmen pilot tesisi hayata geçirdik' dedi.