O Araç Testi Geçti Mi?

Türkiye'nin otomotiv üretim üslerinden biri olan Bursa'da banttan inecek olan Yeni Renault Clio, otomobil dünyasının en prestijli güvenlik organizasyonu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen zorlu çarpışma testlerine tabi tutuldu. Merakla beklenen test sonuçlarına göre popüler model, değerlendirmelerden dört yıldız alarak ayrıldı.Güvenlik testlerinden tam puan olan beş yıldızı kaçıran Yeni Renault Clio, buna rağmen ortaya koyduğu performansla “sınıfta kalmadı” diyebiliriz. Yapılan detaylı analizlerde, özellikle direkle gerçekleştirilen yan çarpışma testlerinde aracın performansı mükemmel seviyede olmasa da, perde hava yastıklarının kritik müdahalesi sayesinde yolcuların hayati güvenliğini sağladığı gözlemlendi. Ayrıca aracın sahip olduğu otomatik kaza önleme ve acil durum fren sistemlerinin test boyunca genel olarak başarılı bir işleyiş sergilediği raporlandı.Karşılaştırma yapmak gerekirse, yerli otomobil projeleri Togg T10X ve T10F modelleri, aynı Euro NCAP testlerinden beş yıldız alarak güvenlik konusundaki iddialarını kanıtlamışlardı. Ancak Clio'nun dört yıldız alması, aracın güvensiz olduğu anlamına gelmiyor; sadece en üst seviye kriterlerin bir kısmında ufak kayıplar yaşadığını gösteriyor.Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretilecek olan bu yeni nesil aracın Türkiye yollarına çıkacağı tarih de netleşti. Planlamalara göre Yeni Renault Clio, 2026 yılının Şubat ayında bayilerdeki yerini alacak. İlk etapta tüketicilere 1,2 litrelik 115 beygir gücündeki benzinli motor seçeneği sunulacak.İlerleyen dönemlerde ise model gamı genişleyecek. Özellikle yakıt tasarrufu ve performansı bir arada arayanlar için 1,8 litrelik 160 beygir gücündeki E-Tech Hybrid ve daha ekonomik bir çözüm olan 120 beygir gücündeki LPG'li ECO-G versiyonları da satışa sunulacak. Aracın boyutlarına bakıldığında 4,11 metre uzunluk, 1,76 metre genişlik ve 1,45 metre yükseklik değerleri dikkat çekiyor.Marka tarafından paylaşılan verilere göre, Full Hybrid E-Tech 160 hp versiyonu 0'dan 100 km/s hıza sadece 8,3 saniyede ulaşırken, 100 kilometrede ortalama 3,9 litre gibi oldukça iddialı bir yakıt tüketim değeri sunuyor. Şubat ayında gelecek olan 1.2 TCe 115 hp benzinli motor ise 0-100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor ve ortalama 5,1 litre yakıt tüketiyor. Her iki motor seçeneği de 170 km/s maksimum hıza sahip.