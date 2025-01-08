İstanbul'da korkunç kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek Kaya 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜÖte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.'ÇOK HIZLI GELDİ'Kazayı gören Mahmut Karaçöl, “Yemek molasındaydık, camdan dışarıyı izliyorduk. Kadın sürücü çok hızlı geldi, İETT'ye çarptı. Bir bağırış duyunca geldik" dedi.