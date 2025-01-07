Bursa'da metro istasyonunda yumruklu kavga

Bursa'da hareketli dakikalar.Yıldırım ilçesinde bulunan Davutdede Metro İstasyonu'nda iki yolcu arasında "omuz atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyünce taraflar tekme tokat birbirine girdi.İstasyon içerisinde kavga eden şahısları temizlik işlerinde çalışan bir görevli ayırdı.Kavga eden şahıslar yüzünden akşam saati evlerine gidebilmek için metro bekleyen vatandaşlarda bir süre tedirgin oldu.Yaklaşık 3 dakika boyunca süren kavgayı ayırmak için sadece bir kişinin müdahil olması ise tepkiye yol açtı.Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.