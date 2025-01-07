  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da metro istasyonunda yumruklu kavga

Davutdede Metro İstasyonu'nda omuz atma meselesi yüzünden birbirine giren iki kişi, temizlik görevlisi tarafından ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 7.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 7.01.2025 - 11:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa'da metro istasyonunda yumruklu kavga
Bursa'da hareketli dakikalar.

Yıldırım ilçesinde bulunan Davutdede Metro İstasyonu'nda iki yolcu arasında "omuz atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyünce taraflar tekme tokat birbirine girdi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ AYIRDI

İstasyon içerisinde kavga eden şahısları temizlik işlerinde çalışan bir görevli ayırdı.

Kavga eden şahıslar yüzünden akşam saati evlerine gidebilmek için metro bekleyen vatandaşlarda bir süre tedirgin oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaklaşık 3 dakika boyunca süren kavgayı ayırmak için sadece bir kişinin müdahil olması ise tepkiye yol açtı.

Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da metro istasyonunda yumruklu kavga