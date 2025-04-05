ABD'de Gazze direnişi! Üniversite öğrencilerinden katil İsrail'e karşı tepki sürüyor

ABD'deki Columbia başta olmak üzere diğer üniversiteler, Başkan Donald Trump yönetiminin uluslararası öğrencileri sınır dışı etmek için 'yeni taktikler' ve 'belirsiz gerekçeler' kullanmasına rağmen direnişini sürdürüyor. Trump yönetiminin üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri sınır dışı etme adımları, üniversite yönetimlerini endişelendiriyor. Üniversite yetkilileri, yeni yaklaşımın yabancı öğrencileri ABD'de eğitim görmekten alıkoyacağından endişe ediyor. Minnesota Eyalet Üniversitesi Başkanı Edward Inch, 5 uluslararası öğrencinin vizelerinin 'belirsiz gerekçelerle' iptal edildiğini söyledi. Inch, 'Bunlar sıkıntılı zamanlar ve bu durum öncekilere hiç benzemiyor' dedi.ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için kendilerini okul kampüsünün giriş kapısına zincirledi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Filistin'e destek verdiği için 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, bu süreçte 3 kez astım krizi geçirdiğini söyledi. Pressley, 'Astım ilaçlarını almadı. Bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkın ihlalidir. Bu zulümdür ve ihmaldir' dedi. Öztürk'ün tıbbi bakıma erişiminin sağlanmasını isteyen Pressley, serbest bırakılması çağrısında da bulundu.İtalya'da öğrenciler, Roma, Torino ve Cenova'da hükümetin eğitim politikalarını ve Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma planını protesto ederken, bazı yerlerde NATO ve AB bayraklarını yaktı. Gösteriler sırasında öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Cenova'daki protestolarda öğrenciler, Avrupalı siyasiler yanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartları duvarlara asarak hedef haline getirip domates, portakal ve yumurta attı.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 'Gazze'ye bir aydan uzun süredir tam abluka uygulanıyor. İsrailli yetkililer gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini yasaklamaya devam ediyor. Bu toplu cezalandırmadır' dedi. İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullanması sebebiyle 'açlık ve çaresizliğin yayıldığını' ifade eden Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumu değerlendirdi. UNRWA Genel Komiseri, 'Gazze'de gıda ve yardımların silah olarak kullanılması sebebiyle açlık ve çaresizlik yayılıyor' ifadesini kullandı.İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin ajansı WAFA'ya göre İsrail uçakları, Han Yunus'un el-Menara Mahallesi'nde bir evi bombaladı.İsrail'in saldırısında 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin güneyinde de Filistinlilerin çadırı hedef alınması sonucu bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetti. İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini de bombaladı.