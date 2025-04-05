FETÖ'cü Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı! Saadet zinciriyle vurgun yapmıştı

Sabah'ın haberine göre; ulaşılan ifadede Sedat Ocakçı, '2009'da astsubay çavuş olarak Ankara'da mesleğe başladım. 2015'te teğmen rütbesi aldım. 2019'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildim. Borsaya ilgi duymam sebebiyle bu alanda eğitimler alarak kendini geliştirdim. 2020'de Meta Yıldız Teknoloji Bilişim Şirketini kurdum. Borsadan kazandığım paralar ile farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdum. Bu şirketleri Ocakcı Holding çatısı altında birleştirdim. Hira Yazılım şirketi eşime ait. Genellikle eşimin kardeşi Seçkin Albaz şirkette duruyor. Bu şirketin Ocakcı Holding ile bağlantısı yok. Şirket eşime ait olması sebebiyle zaman zaman bu şirket binasını kullandım' dedi.Danışmanlık ve borsa faaliyetlerini yaklaşık üç yıldır Sedat Ocakcı Danışmanlık firması adı altında yürüttüğünü anlatan Sedat Ocakçı, 'Ücretsiz eğitim seminerleri verdim. Tek yetkili ve karar mercii bendim. İsteyen yatırımcılar ile temsilcilik sözleşmesi imzaladım. Parasının gizli kalmasını isteyen yatırımcılara ise şahsi banka hesabımı verdim. Para gönderimi için yönlendirdim. Yatırımcıya ödediğim miktarı aramızdaki anlaşmaya göre değişiyordu. Yatırımcılarıma bazen elden bazen de banka hesapları üzerinden ödeme yaptım. Ödemeleri genelde kendim yaptım. Ya da kayınpederimin köy kahvesinde ya da eşimin şirketi Hira Yazılım'da yaptım' dedi.Ocakçı, 'Ekip sorumluları yatırımcıların çekmek istedikleri miktarları öğrenip muhasebeye bildirir. Muhasebe tarafından portföy yöneticisine para gönderildi. O da elden dağıtım yaptı. Seçkin Albaz ve Sezer Albaz kayınbiraderlerim olur. Seçkin Albaz'ın kendisine ait inşaat firması var. Sezer Albaz ise Sedat Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette çalışıyor. Özcan Oktay Ocakcı Holding'de muhasebe şefi olarak görev yapıyor. Kayınbiraderim Sezer Albaz'ın eşi Mira Albaz, Ocakcı Danışmanlık isimli şirkette muhasebe departmanında çalışıyor' dedi.Ocakcı Holding olarak Barış Turgut'un sahibi olduğu İzmir Token kripto para borsasına 15 milyon lira para yatırdıklarını anlatan Sedat Ocakçı, 'Barış Turgut ayrıca bana sosyal medya danışmanlığı yapıyor. Son zamanlarda yatırımcı sayısı çok fazla arttı. Bu sebeple 2023 yılı kasım ayı itibari ile yatırımcı kabul etmemeye başladım. 01 Ocak 2024 tarihine kadar tüm yatırımcılarının parasını iade edeceğimi açıkladım.Bu ödemeleri kripto varlıklarını satarak yapmayı planladım. Kripto varlıkların olduğu soğuk cüzdanı İstanbul Kapalı Çarşı'da nakite çevirmesi için şoförüm Samed Tambuğa ile İstanbul'a gönderdim. Burada soğuk cüzdanı Salih Han'a teslim etti. Siber Güvenlik Müdürü yeğenim Salih Han içerisinde 5 milyar bulunan soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçtı. Bu sebeple yatırımcılara ödeme yapamadım' dedi.İzmir'de sosyal medya paylaşımlarıyla lüks yaşamını gözler önüne seren Sedat Ocakcı, holdingin bahçesinde eşine sürpriz hazırlayarak son model Lamborghini ve Mini Cooper marka spor araç hediye etmişti. Bu anları çektikleri video ile ölümsüzleştiren Sedat Ocakcı'nın lüks araçları hediye paketi yaptırması dikkat çekmişti. Paketlerin kurdelesini açan Seçilay Ocakcı'nın 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar videoya yansımıştı.Ocakçı Holding'in sahibi FETÖ'den ihraç Sedat Ocakçı başta olmak üzere şirketin müdürü, yatırım ve borsa danışmanı olarak görev yapan şüphelilerin, 'Yozgat'ta dron üretimi yapıyoruz. Ayrıca borsada da yapay zeka ve akıllı borsa robotu ile kazanç sağlıyoruz. Yatırımda bulunursanız aylık yüzde 17 kar payı dağıtacağız' yalanına inanan mağdurlardan yaklaşık 2.5 milyar lira para toplanmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Ocakçı'nın aralarında bulunduğu 57 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Sedat Ocakçı'nın nitelikli dolandırıcılık ve örgüt yöneticiliğinden 385 kez olmak üzere 2 bin 310 yıldan 7 bin 700 yıla kadar hapsi istendi. 385 mağdur, 30'u tutuklu 57 sanık olması nedeniyle ilk duruşma 9 Mayıs 2025'te Aliağa Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki yapılacak.