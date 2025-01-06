MacBook'lar artık Apple Watch ile kontrol edilebiliyor! WowMouse CES 2025'te tanıtıldı

2024'te Google'ın geliştirdiği akıllı saat işletim sistemi için tanıtılan Doublepoint WowMouse uygulaması akıllı saati bir fareye çeviriyor. WearOS için piyasaya sürülen uygulama artık Apple Watch'lar için de yayınlandı. Kullanıcılar artık MacBook'larını Apple Watch saatini kullanarak kontrol edebiliyor.

Doublepoint, Apple Watch'lar için Mac'lerin hareketle kontrol edilmesini sağlayan WowMouse'u piyasaya sürdü. WowMouse kullanıcıları parmaklarını kullanarak Mac'leri fare olmadan kontrol etmesine imkan sağlıyor.Şirket daha önce 2024 yılında Wear OS akıllı saatler için WowMouse'u piyasaya sürmüştü. Wear OS sürümü gelişmiş özellikleri sayesinde ev aydınlatmalarını ve VR başlıklarını kontrol etmek için kullanılabiliyor.WowMouse uygulaması şu anda sadece MacBook'ları kontrol edebiliyor ve uygulama geliştirildikçe diğer cihazlar da ekleneceği söylendi. Sol tıklamayı simüle etmek için birinci parmak ve başparmağı birlikte dokunmak yetiyor. WowMouse uygulama içerisinden özel hareketler ekleyerek farklı kombinasyonlar ayarlanabiliyor.WowMouse uygulaması şu anda AppStore'dan indirilebilir durumda. Uygulamayı denemek isteyen kullanıcılar akıllı saatlerine indirebilir ve MacBook'ta testleri gerçekleştirebilirler.