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Acil tıp teknisyeni skandalı: Hastaları taciz ettikleri ortaya çıktı

Polonya'da 2 acil tıp teknisyeninin 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yönlendirildikleri hastalardan yalnızca genç ve güzel olanları hastaneye naklettikleri ve taciz ettikleri ortaya çıktı.

Ekleme: 6.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 6.01.2025 - 10:02 / Editör: Fehmi Öztürk
Acil tıp teknisyeni skandalı: Hastaları taciz ettikleri ortaya çıktıPolonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kentinde acil tıp teknisyeni skandalı patlak verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan 2 acil tıp teknisyeninin Merkez'in yönlendirmesi üzerine evlerine gittikleri hastalardan yalnızca genç ve güzel olanları hastaneye kaldırdıkları belirlendi.

HASTALARDAN YALNIZCA GENÇ VE GÜZEL OLANLARI HASTANEYE KALDIRDILAR

2 acil tıp teknisyeninin görev ve yetkisi dahilinde bulunmamasına rağmen gittikleri bazı kadın hastalara ise jinekolojik muayene yaptıkları ortaya çıktı.

Acil tıp teknisyeni skandalı: Hastaları taciz ettikleri ortaya çıktı

ŞİKAYET ORTAYA ÇIKARDI

Olay bir kadın hastanın şikayeti üzerine gün yüzüne çıkarken, Wroclaw 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.

Söz konusu 2 teknisyen açığa alınırken, tuttukları tüm raporlar incelemeye alındı.