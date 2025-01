Siyonistler her şeyi yok etme peşinde! Katil İsrail'in meclisinden alçakça karar

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sürüyor. Son 24 saat içerisinde en az 71 Filistinli sivili daha katlettiler. Ajanslara yansıyan görüntülerde Gazze'nin artık her yerinin kan gölüne döndüğü görüldü. Filistinlilere yaşatılan vahşete rağmen İsrailli milletvekillerinin daha fazla şiddet istedikleri ortaya çıktı.İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyesi 8 milletvekili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadığını belirterek bölgenin kuzeyine yönelik saldırıların daha da şiddetlendirilmesini istedi.Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a gönderdikleri mektupla milletvekilleri, ordunun Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden tehcir etmesi, ardından bölgeyi kuşatarak gıda, yakıt ve temiz su kaynaklarını yok etmesi çağrısında bulundu.İsrailli vekiller, Gazze'nin kuzeyindeki tüm gıda ve enerji kaynaklarının imha edilmesini istedi. Hamas'ın İsrail ordusunu tükettiği ve 'kendini hızlı şekilde yeniden toparladığı' öne sürülen mektupta, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik mevcut saldırı planının değiştirilmesi ve bölgenin kuzeyinde, tartışmalı 'Generaller Planı'nın uygulanması gerektiği öne sürüldü.Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail saldırılarındaki ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.Kış aylarının başlamasıyla birlikte Gazze'de son 10 günde 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetmişti. İsrail Ömer Salah ed-Deyravi isimli gazeteciyi daha öldürdü. 7 Ekim 2023'ten beri 202 gazeteci öldürüldü. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Gazze'de 1 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı var.Filistinli Hasan el-Esmer 'Bombardımanların şiddetinin daha da artmasından endişeliyiz. Patlama sesi duymadığımız tek bir saat yok. Her saldırıda ölenler ve yaralananlar oluyor' sözleriyle yaşadıkları vahşeti anlattı. Filistinli Muhammed ez-Zeyan da 'Her yerde kan ve şehit cenazeleri var. Dondurucu soğuktan kendini koruyacak bir yer bulamayan on binlerce sığınmacı sokaklarda yatıyor' dedi.Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 'zorla kaybettiği binlerce kişiden biri' olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti konusunda uyardı. İsrail, Doktor Safiyye'yi 27 Aralık'ta alıkoydu.İŞGALCİ İsrail hastanelere yönelik saldırılarına devam ediyor. Dün bir kez daha Endonezya Hastanesi'ne kurşun yağdırarak yaralılar ve hastaları tahliye ettiler. Birlemiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre İsrail bu hafta boyunca 27 hastane ve 12 sağlık merkezine 136 saldırı düzenledi. Hastanelere saldırı uluslararası hukuka göre savaş suçu kabul ediliyor. Gazze Şeridi'nde acil tıbbi müdaheleye ihtiyacı olan 25 bin kişinin tahliye edilmesi gerekiyor.