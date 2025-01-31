Kapıkule’de yakalanan 217 kilo uyuşturucunun 40 kilosu LPG tanklarından çıktı

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan son 3 günde ülkeye giriş yapan 4 farklı araçta, şüphe üzerine yapılan aramalarda 217 kilo uyuşturucu yakalandı. Yakalanan uyuşturuculardan en ilginci ise otomobillerin yakıt deposu olan LPG tanklarına gizlenen 40 kilo uyuşturucu oldu. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan son 3 günde ülkeye giriş yapan araçlarda şüphe üzerine yapılan aramalarda 217 kilo uyuşturucu yakalandı. Ticaret Bakanlığı, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılıklarına göz açtırmıyor. Ekipler ülkeye giriş yapan şüpheli araçları detaylı aramaya alıyor. Son 3 günde detektör köpeklerinde katılımıyla yapılan detaylı aramalarda 4 araçta uyuşturucu yakalandı.Muhafaza ekipleri Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen 3 ayrı otomobili detaylı aramaya aldı. Ekipler, gümrük sahasına farklı zamanlarda gelen üç otomobilde yaptığı detaylı aramada LPG tankları ve vites kutusu altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yasal yüklü bir TIR'da ise 177 kilo uyuşturucu yakalandı. Şüphe üzerine x-ray taramasına çekilen TIR, detektör köpekler tarafından da arandı. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda yoğunluk tespit edilen bölgede zulalanmış şekilde, paketlenmiş 177 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Toplamda 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan bir TIR ve üç otomobile de operasyon kapsamında el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan Edirne Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.