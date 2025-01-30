İzmir'de firari çocuk istismarcısı yakalandı

İzmir'de aranan şahıslara yönelik bir dizi çalışma gerçekleşti.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada bir şüpheli daha tespit edildi.Ekiplerin dikkati sonucu, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.Ü isimli şahıs yakalandı.Emniyete sevk edilen cinsel istismarcı işlemelerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.