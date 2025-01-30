İzmir'de firari çocuk istismarcısı yakalandı
Çocuğun nitelikli cinsel İstismarı suçundan hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de aranan şahıslara yönelik bir dizi çalışma gerçekleşti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada bir şüpheli daha tespit edildi.
ÇOCUK İSTİSMARCISI YAKALANDI
Ekiplerin dikkati sonucu, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.Ü isimli şahıs yakalandı.
Emniyete sevk edilen cinsel istismarcı işlemelerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.