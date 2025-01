Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki faciaya ilişkin açıklama: Adalet mutlaka tecelli edecek! Gözaltı sayısı yükseldi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başları:Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında radyo kanallarında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarımızın her birine buradan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.Filistin'den Suriye'ye kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimi selamlıyorum. Grup toplantısının ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Grup Toplantımızı, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır.Cenazelerimizi son yolculuklarına uğurladık. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin diyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Daha önceki facialarda olduğu gibi Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletimiz birbiriyle kenetlendi. Edepten, adaptan ve ahlaktan nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Meseleyi günlük siyasi tartışmalara dahil etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefetin iftira boyutuna varan çığlıklarına ve çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ancak biz sükut ettikçe anam muhalefet partisiyle kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan tam bri haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler.Vatandaşlarımıza bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapıyoruz. Facianın her türlü araştırılması, kusuru olanların yargıya hesap vermesi için gerekli adli soruşturmaların başlatılmasını sağladık. 8 başmüfettişimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe, soruşturmalar daha da genişletildi. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otel sahibi ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.Burada dikkati çeken husus şudur; müfettişlerin tespitleriyle otelin Aralık ayında belediye yetkilileri tarafından sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine neden olmuştur.Sorumluların ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat bu yöndedir. Kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Yaralar ancak bu şekilde kabuk bağlayacak. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutuna sarılan annelerin, babaların ve kardeşlerin beklentilerini gayet iyi biliyoruz.Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı. Şehrin ortasında belediye otobüsleri yanıyor... Bir sürü skandalın mücremi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan etikten ve sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Kusura bakmayın biz bu fırsatçılığa pabuç bırakmayız. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz. Henüz acılar tazeyken, bunları konuşmaktan son derece rahatsızız.Dedikoduyu muhalefet sanan bir muhalefete ülkemiz mahkum... Darbe girişimlerinden gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, deprem felaketine kadar neredeyse kadar kendi ülkesine ve milletine karşı olanların yanında saf tutan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Biz vakur davrandıkça muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak vicdan fukaralığıdır. Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm siyasetçilere, aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.Telefonla arayarak veya mesajla taziyelerini ileten dost ve kardeş ülkelerin liderlerine bir kez daha teşekkür ediyorum.Olağan kongre maratonunda finale doğru hızla yaklaşıyoruz. İlçe kongrelerimizi tamamladık. Hem ülkemizin hem de partimizin geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin önünü açmaya inşallah devam edeceğiz.Sokaklarımızı karıştırmaya, gezi olayları vari sokak terörünün yeniden devreye alınmak istediği bir dönemde dava ahlakına sahip bir gençlik olmanızı istiyorum.Muhalefetin varsa yoksa işi kendi gelecekleri, kendi çıkarları. Cepleri, mideleri, siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, ilk sarı kartı eski genel başkanı gösterdi bile... Ama ne yapsalar boş. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp farklı odaklara bel bağlamasına müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, daha fazla ter dökerek muhalefetin eksiğini de bizim kapatmamız gerekiyor. Bu yüzden her birinizden daha çok çaba bekliyorum.Değişmeyen gündemimiz; deprem bölgesi. Deprem bölgemizi adeta dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 1900 şantiyede 182 bin mimari mühendis ve işçi kardeşimiz milletimize yepyeni bir sayfa açmak için çalışıyor. Kahramanmaraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını sahiplerine teslim ettik.Toplamda 201 bin 430 bağımsız birimi afetzede vatandaşlarımıza kazandırmış olduk.Hedefimiz 2025 sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmektir.'