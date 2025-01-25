İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4.5 milyon hap ele geçirildi

Bayrampaşa’da bir adrese yapılan operasyonda 4 milyon 520 bin hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce Bayrampaşa'da adrese yapılan operasyonda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyondan, Muhammet A. ve Azerbeycan vatandaşları Farız A.,Eynur A. yakalanarak gözaltına alındı.4 milyon 520 bin adet hapın ele geçirildiği operasyonda 320 kilo katkı maddesi ve bir miktar para ele geçirildi.