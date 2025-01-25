  • USD: 35,60 - 35,66
  • EURO: 37,31 - 37,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4.5 milyon hap ele geçirildi

Bayrampaşa’da bir adrese yapılan operasyonda 4 milyon 520 bin hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 25.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:26 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4.5 milyon hap ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce Bayrampaşa'da adrese yapılan operasyonda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyondan, Muhammet A. ve Azerbeycan vatandaşları Farız A.,Eynur A. yakalanarak gözaltına alındı.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
4 milyon 520 bin adet hapın ele geçirildiği operasyonda 320 kilo katkı maddesi ve bir miktar para ele geçirildi.