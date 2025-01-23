Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'soruşturma' tepkisi! Gerçekleri gözler önüne serdi!

Ankara Büyükşehir Eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'a tepki göstererek gerçekleri gözler önüne serdi. Gökçek, paylaşımında Mansur Yavaş'ın ifadesinin dahi alınmadan kendisi lehine birçok takipsizlik kararı alındığını belirterek, 'Kendisi, ifadesi dahi alınmadan 109 incelemeden takipsizlik alırken, ben 20 incelemeden takipsizlik alınca yargı, hükümet yandaşı oluyor. Bu Nasıl mantıktır?' dedi.Melih Gökçek paylaşımında, “Melih Gökçek'e pislik ve iftira atmayı klasik metot haline getiren Büyükşehir yetkilileri, ABB'ye tetikçilik yapmayı görev edinen medya mensupları Gökçek hakkında 97 veya 100 suç duyurusu yapıldığını yazıp durdular.İşte aşağıdaki tablo Gökçek hakkında Mansur ve bağlı kuruluşlarının yaptıkları suç duyurularını gösteriyor 18+2=20 suç duyurusu.Bu tweetimden sonra kim Gökçek hakkında 97 veya 100 suç duyurusundan bahsederse şerefsiz haysiyetsiz ve alçak iftiracıdır.Yukarıda inceleme ve soruşturmanın hepsi takipsizlik veya soruşturmaya gerek olmadığı sonucuyla sonuçlandı. Mansur hepsine, bir üst mahkemeye müracaat etti. Hepsinde de benim lehime üst mahkemelerden de kararlar çıktı.Mansur Yavaş kendisi hakkında 109 tane inceleme ve soruşturma açıldığını ve bunların 101 tanesinden takipçisi kaldığını söyledi ama enteresan bir bilgi ortaya çıktı. Mansur'un 101 soruşturmanın hiçbiri hakkında ifadesi alınmamış yani ifade bile vermemiş. Mansur'un bu işi nasıl becerdiğini gerçekten merak ediyorum. Ve Mansur kendisi lehine çıkan kararlar için ‘Bağımsız yargı bu kararları verdi.' diyor. Kendisi, ifadesi dahi alınmadan 109 incelemeden takipsizlik alırken, ben 20 incelemeden takipsizlik alınca yargı, hükümet yandaşı oluyor. Bu Nasıl mantıktır?” ifadelerini kullandı.