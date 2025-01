471 gündür katliamlara, açlığa ve ölüme direndiler! Gazze’de güneş yeniden doğdu: Soykırımcı İsrail ordusu çekiliyor

Soykırımcı İsrail'in 471 gündür Gazze Şeridi'ne 46 bin 913 kişinin katledilmesi ve 110 bin 750 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan vahşetinin ardından hem yerlerinden edilerek açlık ve sefalete mahkum edilen on binlerce Gazzelinin hem de dünyanın umutla beklediği gün geldi.Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması iki tarafın da onayı ile dün yürürlüğe girdi. İsrail ateşkes ve esir takası anlaşmasına dakikalar kala yine bilindik katliamlarına devam etti.İsrail'in saldırısı sonucu 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Türkiye saatiyle 09.30'da uygulamaya girmesi beklenen ateşkes Tel Aviv yönetiminin, 'teslim edilecek 3 rehinenin ismi verilmedi' bahanesiyle gecikti.Hamas'ın rehinelerin isim listesini vermesinin ardından ateşkes süreci saat 12.15'te başladı. Ateşkesin başlamasının ardından yuvaları yerle bir edilen, her türlü baskıya ve zorluğa direnerek çadırlarda yaşama tutunan Gazzeliler sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.Şükür duaları eden Gazzeliler, tekbirler getirdi. Direniş güçlerine ve Hamas'a destek sloganları atıldı. El Kassam savaşçıları ise Han Yunus sokaklarında coşkuyla karşılandı.Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen Gazzeli gençlerin, 'Burada kalacağız' marşını söyledikleri videolar sosyal medyada paylaşıldı.EZAN SESLERİ YÜKSELDİAteşkesin ilan edilmesinden sonra en ağır saldırıların yaşandığı yerlerden biri olan Refah'ta yaşayan Filistinli siviller şükür secdesi yaparken, Gazze'deki camilerden ezan sesleri yükseldi.Filistinli aileler heyecanla, harbeye dönmüş okul ve hastane köşelerindeki derme çatma çadırlarını söktü. On binlerce yerinden edilmiş Filistinli, eşyalarını toplayıp enkaza dönmüş evlerine dönmek için yollara düştü.Defalarca kez yerinden olan Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Al-Saftawi caddesinden geçerek Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönüyor.YARDIM TIR'LARI GAZZE'YE GİRDİAteşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından insani yardım TIR'ları Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 TIR'ın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı. Öte yandan 4 bin TIR dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği kaydedildi.SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU ÇEKİLİYORAteşkes ile birlikte İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan çekilmeye başladı. İsrail askerleri ve askeri ekipmanları, Gazze ile Mısır sınırındaki Filadelfiya Koridoru'na doğru yöneldi.BM: ATEŞKES UMUDU GETİRDİBM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'de ateşkesin çok ihtiyaç duyulan umudu getirdiğini kaydetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ise taraflara bu anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.FİLİSTİN HÜKÜMETİ'NİN GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREDEGazze'deki Filistin hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra, binlerce polis memurunun güvenlik ve düzeni sağlamak için Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde görev yapmaya başladığını duyurdu.Halka 'bölgeler ve kentler arasında geçiş yaparken dikkatli olmaları' çağrısında bulunulan açıklamada, 'yerinden edilenlerin geri dönüşünün, ateşkesin yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra gerçekleşebileceği' ifade edildi.TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLEN YARDIMLAR ÜRDÜN'DEN YOLA ÇIKTITürk yardım kuruluşlarının Ürdün'ün başkenti Amman'daki Birleşmiş Milletler (BM) depolarında bulunan yardımları Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı.Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere gönderdiği yardımlar, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Ürdün'den yola çıktı.Yardımları organize etmek için Amman'da bulunan Yeryüzü Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Yasir Feteni, 2024'ün sonunda Gazze Şeridi için toplanan yardımların, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkacağını belirti.SALDIRILARIN TEL AVİV'E MALİYETİ 41 MİLYAR $İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ülkeye maliyetinin 41 milyar dolar olduğu belirtildi. İbranice yayın yapan 'Calcalist' sitesinin haberine göre, saldırıların İsrail'e 150 milyar şekele (41 milyar dolar) mal oldu.7 Ekim'den beri yaklaşık 220 bin yedek askerin çağrıldığı ve her bir asker için aylık asgari harcamanın 15 bin şekel olduğu kaydedildi.Bu sürede 840 İsrail askerinin öldüğü ve 14 bin civarında kişinin yaralandığı hatırlatılan haberde, her ay ortalama bin askerin yaralandığına dikkati çekildi.Haberde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ısrarlarının Gazze'de ateşkesin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.SOYKIRIM YANLISI BAKANLARDAN İSTİFAUlusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri bildi duyurdu.Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.İsrail Maliye Bakanı Bezazel Smotrich ise Gazze'deki saldırıların devam etmemesi halinde hükümeti düşürmekle tehdit etti.3 REHİNEYE KARŞILIK 90 FİLİSTİNLİ SERBESTGazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti.İsrailli rehineler Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher, Kızılhaç tarafından Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda Kassam Tugayları'ndan teslim alındı.İsrail'in ise 69'u kadın, 21'i çocuk toplam 90 Filistinli mahkumu Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakarak, Kızılhaç ekiplerine teslim etmesi bekleniyor.