Dünya’nın gözü Türkiye’ye çevrildi: Tarihi Yürüyüş Dış Basına Damga Vurdu! Yunan medyasını o söz rahatsız etti

Dış basında Türkiye'nin düzenlediği Filistin'e destek gösterisi geniş yankı uyandırdı. İşte öne çıkan başlıklar.ABD merkezli AP, "İstanbul'da on binlerce kişi Gazze savaşını protesto etti" başlıklı haberinde Türkiye'de gerçekleşen Filistin yanlısı gösteriye detaylı bir şekilde yer verdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdiği vurgusu yapıldı.İngiltere merkezli Middle East Eye, manşetine "Türkiye, 2025'e İstanbul'da Filistin yanlısı kitlesel protestolarla başlıyor" başlığını taşıdı. Haberde ilgi çeken noktalar balıkçı teknelerinin gösteriye katılması oldu. Teknelerde meşaleler yakılması, Türk ve Filistin bayraklarının sallanması haberde geniş yer tuttu.Bir diğer İngiltere merkezli haber kuruluşu Independent, manşetinde "On binlerce kişi, Gazze'deki Filistinlilere dayanışma göstermek için Yeni Yıl Günü'nde İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde toplandı" ifadelerini kullandı. Haberde, binlerce kişinin köprüyü doldurması ve gösterinin büyüklüğü dikkat çeken noktalardan biriydi.Yine bir İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Monitor, şöyle bir başlığı manşetine taşıdı: "Yüz binlerce kişi, Filistin'e destek için yılbaşında İstanbul'da toplandı".İsrail merkezli The Times of Israel ise, dikkat çeken bir başlığa imza attı. Manşetinde "İstanbul'da İsrail karşıtı, Filistin yanlısı protestoya on binlerce kişi katıldı" sözlerine yer verdi. Diğer haber kuruluşlarının aksine "İsrail karşıtı" teriminin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca haberde Bilal Erdoğan'ın sözlerine de geniş yer verildi. Bilal Erdoğan'ın "Suriye'deki Müslümanlar kararlıydı, sabırlıydı ve zafere ulaştılar. Suriye'den sonra Gazze de kuşatmadan muzaffer bir şekilde çıkacak" ifadeleri İsrail haber kuruluşunu tedirgin etti.Yunan medyası da Bilal Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu. Yunanistan merkezli Greek City Times, "İstanbul'da insan seli İsrail'e karşı: Erdoğan'ın oğlu "Ayasofya'yı kurtardığımız gibi, Mescid-i Aksa'yı da kurtaracağız" haberini manşete taşıdı. Bilal Erdoğan'ın sözleri burada da geniş yer tuttu. Haberde, Ayasofya'nın camiye çevrildiğine atıfta bulunuldu.Bir diğer Yunanistan merkezli haber kuruluşu ProtoThema'da da Bilal Erdoğan'ın sözleri göze çarptı. Haberin başlığında "İstanbul'da İsrail karşıtı gösteri: Erdoğan'ın oğlu, Ayasofya'yı kurtardığımız gibi, Mescid-i Aksa'yı da kurtaracağız, dedi" ifadelerinin altı çizildi.