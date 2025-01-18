Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bitmiyor: CHP'li meclis üyesine araç tahsisi ortaya çıktı!

PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıktı.Araç tahsisi yapılan CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan'ın bu aracı oğlunun kullanımına bıraktığı ve baba ile oğulun da alkollü şekilde belediye aracıyla 19 Ekim'de kaza yaptığı belirlendi.Esenyurt Belediyesi Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediye aracının tahsisini iptal ettirmekle kalmadı, hasar bedelini belediyeye ödettiren baba ile oğlunun 30 bin TL'yi belediyeye ödemesi için ihtar göndertti.