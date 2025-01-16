Eskişehir'de kan donduran olay! Çöpte bebek cesedi bulundu

Eskişehir'de şehir çöplüğünde çalışan personeller dün gece 22.00 sıralarında bir kız bebek cesediyle karşılaşınca şoke oldu. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle yapılan incelemede bebeğin 3 günlük olduğu belirlendi.

Eskişehir​'de gece saatlerinde şehir çöplüğünde çalışan personel karşılaştığı manzara ile dehşete düştü. Bir kız bebek cesedi bulan çalışanların durumu hemen yetkililere bildirmesiyle inceleme başlatıldı.Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde devam eden çalışma sırasında dün gece saat 22.00 sularında yeni doğmuş bir kız bebeğinin cesedini bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inceleme başlattı. Yapılan incelemede 3 günlük olduğu belirlenen kız bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.