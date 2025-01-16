En sinirli kan grubunu Japon araştırmacılar ortaya çıkardı

Kan grubu ile ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar artmaya başladı.Bu araştırmalardan en dikkati çeken ise Japonya'da ortaya koyuldu.Özellikle 1920'lerin sonlarında, Tokeji Furukawa adında bir araştırma psikoloğu, 'Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma' adlı bir makale yayınladı.Bu makaleye dair en çarpıcı detaylar ise 2013 yılında ortaya çıktı ve günümüzde de netleşti.Çalışmasında, Furukawa deneklerinden 11 soruluk bir anketle kendi kişiliklerini değerlendirmelerini istedi.Bu soruların cevaplarının, katılımcıların kan gruplarıyla örtüştüğünü buldu.Araştırmalara göre, bazı kan grupları belirli sağlık durumlarına veya endişelere karşı daha dirençli olabilir.Bu bireylerin yoğun baskı altında kaldıklarında, öfke ve tahammülsüzlük gibi duygusal tepkiler geliştirebildikleri ortaya çıktı. Ayrıca yine araştırmaya göre, rekabet ortamlarında bu tepkilerin daha da yoğunlaşabileceği ve kişilerarası ilişkilerde zorluklara yol açabileceği belirtildi.Yapılan araştırmalar, B kan grubuna sahip bireylerin öfkeye daha yatkın olabileceğini gösterdi. Bu kişiler, özellikle stresli ve rekabetçi ortamlarda, daha agresif tepkiler verme eğiliminde olabiliyorlar.Araştırmalar, B kan grubuna sahip kişilerin stres faktörlerine karşı diğer kan gruplarına kıyasla daha hassas olabileceğini ve bu durumun, onların duygusal tepkilerini etkileyebileceğini ortaya koydu.Araştırmalar, bu bireylerin çevresel değişimlere hızlı tepki verme eğiliminde olduklarını ve bu durumun, duygusal dalgalanmalar yaşamalarına neden olabileceğini gösterdi.