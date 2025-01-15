Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 46 bin 707’ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını 467 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 153 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 707’ye, yaralı sayısının da 110 bin 265’e yükseldiği kaydedildi.