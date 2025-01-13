Reyhanlı saldırısı faili yakalandı! MİT'ten Suriye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed Dib Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu biliniyordu. Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti.Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen terörist, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.