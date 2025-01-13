Maganda kurşunu düğünde 9 yaşındaki Kemal'i vurdu! O anlar ortaya çıktı

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak günü akrabasının düğününe geldiği sırada havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Kızgın yaralanmış, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çocuğun durumunun kritik olduğu, hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.Düğünde gelin damadın yakınları ve çocuklar alanda oynarken havaya ateş açıldığı görüntüler ortaya çıktı.Düğün sanatçısının defalarca silah sıkılmasın diye anons ettiği öğrenilirken piste yakın yerde sıkılan silah ve düğün sanatçısının kulaklarını kapadığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.