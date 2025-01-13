CHP'li belediyeden dev satış! 103 taşınmazı satıyor

İzmir’de mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP’li ilçe belediyelerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde görev yapan yaklaşık 25 bin işçinin maaşlarını zamanında yatırmadığı için kentte kaosa neden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İstanbul Beyoğlu’ndaki arsa ile birlikte mülkiyeti belediyeye ait 103 parseli satışa çıkardı. 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek satış ihalesinden Büyükşehir’in kasasına yaklaşık 1 milyar lira girmesi bekleniyor.

Satanlar kervanına ilçe belediyelerden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde daha önce defalarca satış listesine konmasına rağmen alıcı bulmayan İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın da bulunduğu 103 adet taşınmaz satışa çıkarıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre satış ihalesinin 27 Ocak günü yapılacağı duyuruldu. Tekliflerin kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olması dikkat çekti.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların 90 tanesi İzmir'in Yeni Foça İlçesinde yer alıyor. Satış listesindeki diğer parseller ise Çiğli'de 6 adet, Bornova'da 5, İstanbul Beyoğlu ile Konak ilçesi Umurbey mahallesinde 1'er adet olarak bulunuyor. Toplam 103 parselden İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasasına yaklaşık 1 milyar liralık kaynak aktarılması öngörülüyor. Satış ihalesi 27 Ocak günü saat 14.00'da Kültürpark içindeki hollerde gerçekleştirilecek.