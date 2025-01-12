Simav Kütahya bölgesinde 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. (12.01.2025- 07:39)

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 12 Ocak 2025 bugün meydana gelen depremler.Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:12 Ocak 2025 tarihinde saat 07:39'da Simav Kütahya bölgesinde 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.