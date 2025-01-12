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Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Ekleme: 12.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:06 / Editör: Edin Uslu
Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı
Düzensiz göçmenler ile mücadelede başarılı çalışmalara imza atılıyor..
Bu kapsamda Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

25 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI
Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı