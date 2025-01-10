Google büyük sıkıntıda! İzinsiz veri toplama davasında...

Google, kullanıcıların gizlilik ayarlarını devre dışı bırakmasına rağmen verileri toplamaya devam ettiği iddiasıyla açılan toplu davada zor durumda kaldı.San Francisco'daki bir federal mahkeme, Google'ın kullanıcıları gizlilik politikaları konusunda yanılttığına karar verdi.GOOGLE'IN GİZLİLİK UYGULAMALARI ELEŞTİRİLİYORGoogle, kullanıcıların 'Web Uygulaması ve Etkinlik' özelliğini kapattıktan sonra bile tarama geçmişlerini kaydettiği gerekçesiyle dava edildi.Mahkeme, Google'ın gizlilik politikalarının yanıltıcı olduğunu ve kullanıcıların veri toplama işlemine açıkça onay vermediğini belirtti.GOOGLE, İDDİALARI REDDEDİYORGoogle, iddiaları reddederek gizlilik kontrollerinin her zaman hizmetlerine entegre edildiğini savundu. Şirket, davaya karşı savunmasını sürdüreceğini açıkladı.APPLE'ÖRNEĞİApple, 2020 yılında Siri'nin kullanıcıları gözetlediği iddiasıyla açılan bir davayı 95 milyon dolar ödeyerek çözmüştü.Bu dava, Google'ın da benzer bir cezayla karşı karşıya kalabileceği endişelerini artırıyor.