İBB Medya A.Ş. yöneticisinin şirketine para aktı! Dudak uçuklatan miktar

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan Medya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür AŞ çalışanı Hüseyin Ekrem Fidan'ın sahibi olduğu Üçikibir Reklam Şirketi'ne İBB tarafından 2019'dan bu yana 305,3 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi.Üçikibir Reklam Şirketi'nin sahibi Hüseyin Ekrem Fidan, İBB'ye yönelik ilk operasyonda gözaltına alınan isimler arasındaydı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla BDDK tarafından hazırlanan raporda, soruşturmada adı geçen şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendi.Rapora göre, Fidan'ın sahibi olduğu Üçikibir Reklam Şirketi'ne, 2019-2025 yılları arasında İBB Grubu tarafından toplamda 305,3 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi.İBB iştiraki Medya AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bilinen Hüseyin Ekrem Fidan'ın SGK kayıtları da incelemeye alındı.Hazırlanan rapora göre Fidan'ın, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar Kültür AŞ'de SGK kaydı olduğu da belirlendi.