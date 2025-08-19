Veliler dikkat! Yürürlüğe girdi

Yapılan düzenlemede, yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere yeni eklentiler yapıldı.Okul tanımı genişletilerek kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de kapsama dahil edildi. Öğrenci tanımına da eklentiler yapıldı ve okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmî ve özel kurumlarını içerdi.Yapılan önemli değişikliklerden biri de okul servis araçlarına kamera zorunluluğu getirildi. Tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı araçlarda bulundurulacak.Fiyat tarifelerinde ise büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi.Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili düzenlemede de kolaylık sağlandı. Buna göre, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süreden sayılacak. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.